Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat astazi la notar, iar la scurt timp aceștia au avut prima reacție despre aceasta zi. Fostul soț al vedetei a fost reținut in declarații, refuzand sa dea detalii despre ceea ce s-a intamplat astazi. „Sunt bine. E zi cu soare. Nu pot sa vorbesc insa mai mult. Nu…

- Oana Roman și tatal fetiței sale au divorțat astazi oficial, la notar, la cateva luni dupa ce Marius Elisei a parasit locuința familiei. Cei doi au ramas in relații bune, de dragul fetiței lor, Isabela.Oana Roman și Marius Elisei au divorțat astazi la notar. Aceștia au stat timp de 40 de minute in biroul…

- Oana Roman și Marius Elisei nu au avut probleme legate de partaj, intreaga procesiune juritica a durat circa 40 de minune. ”Eu am facut tot ce am putut, am demonstrat ca pot, am facut-o pentru noi, ca familie, n-a fost de ajuns, am ințeles ca nu se mai poate merge mai departe și o sa-mi vad de drumul…

- Luni, 8 februarie, Pepe (41 de ani) și fosta lui partenera de viața, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat la notar. In noiembrie 2020, artistul și Raluca anunțau ca s-au separat. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (5 ani). Pepe și Raluca Pastrama au divorțat. Primele…

- Pentru Pepe și Raluca Pastrama astazi e o zi importanta! Cei doi au ajuns la notar pentru a divorța, iar dupa mai bine de o ora și jumatate au ieșit din interior. Primele declarații ale cantarețului!

- Catinca Roman a facut primele declaratii despre despartirea surorii sale Oana de Marius Elisei si considera ca Oana e mult mai linistita acum. „Parerea mea ca Marius o tragea in jos”, a declarat Catinca Roman pentru Click!

- La sfarșitul anului trecut, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Recent, Marius a facut primele declarații dupa separare. Potrivit Click! , Marius locuiește singur de doua saptamani și, deși s-a speculat ca s-ar fi separat…