- Cu perfuzia in vena și intins pe patul de spital, Mario Fresh a avut un mesaj scurt, dar in același timp foarte sugestiv pentru cei care ii urmaresc activitatea pe Internet și ii asculta piesele.

- Actorul care a jucat in rolul lui Hawkeye din universul Marvel a postat o fotografie pe site-urile de socializare, insoțita de un mesaj in care le transmite fanilor cum se simte. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Iulia Albu a oferit primele declarații dupa ce a ajuns pe patul de spital. Prezentatoarea I.A cu Stil a avut nevoie de intervenția medicilor și s-au administrat perfuzii. Iata ce i s-a intamplat și care este starea ei de sanatate!

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Vladuța Lupau se confrunta cu probleme de sanatate, iar vedeta s-a fotografiat pe patul de la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului din Cluj-Napoca. Cantareața a oferit primele detalii despre starea ei de sanatate și a marturisit ca se confrunta cu febra mare, dar și cu roșu in gat.

- In urma cu cateva zile, Alina Pușcaș și-a ingrijorat fanii, dupa ce s-a fotografiat cu perfuzia la mana. Ulterior, prezentatoarea Te cunosc de undeva le-a povestit urmaritorilor de pe Instagram ce a pațit, iar astazi le-a marturisit fanilor ca se simte mai bine.

- Pele a transmis un mesaj emoționant de pe patul de spital. La inceputul saptamanii trecute, acesta a ajuns pe mainile medicilor pentru a fi tratat de o infecție respiratorie. Legendarul fotbalist in varsta de 82 de ani se lupta cu o boala grava.

