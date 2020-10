Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți pentru a doua oara cand, in urma cu patru luni, s-a nascut baiețelul lor. Cuplul avea deja o fetița de patru ani, insa viața lor s-a schimbat cu adevarat abia dupa al doilea copil. „Eram fericiți acum patru ani”, s-a destainuit Liviu pentru Xtra Night Show,…

- In urma cu patru luni, Liviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți de baiat. Cei doi mai au o fetița, in varsta de 4 ani, insa, odata cu cel de-al doilea copil, viața lor s-a schimbat total. Liviu Varciu și-a vazut visul implinit in urma cu patru luni, dupa ce a declarat in repetate randuri ca iși…

- Anda Calin și Liviu Varciu sunt in culmea fericirii de cand familia lor s-a marit cu inca un membru. Simpaticii parinți au facut primele declarații despre baiețelul lor, spunand ca venirea lui pe lume i-a schimbat foarte mult.

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni, iar lucrurile par extrem de serioase intre cei doi. Mai mult, parinții lor s-au intalnit deja și se ințeleg de minune. Parinții interpretului au facut primele declarații despre cum sunt parinții Cleopatrei Stratan.„Sunt…

- Anca Dumitra, actrița care o interpreteaza pe Gianina in serialul ”Las Fierbinți”, viseaza la o familie numeroasa. Declarații despre nunța și copii. Gianina din Las Fierbinți, declarații despre familie, nunta și copii Deși in urma cu cinci ani visa sa aiba cinci copii, intre timp, anii au trecut și…

- Explozia ce a avut loc in capitala Libanului a fost una extrem de puternica. Deflagrațiile au putut fi detectate din țari precum Germania și Tunisia, statii care aparțin Organizatiei Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (CTBTO), o agentie specializata a ONU.

- Cristina Ich și Alex Pițurca l-au botezat pe fiul lor, Noah Alexandru! Cei doi parinți au organizat o petrecere pe cinste pentru micuțul lor, la care au luat parte 50 de invitați. "Este botezul fiului nostru. Nu am vrut sa spun, dar asta se petrece acum. La un botez de 50 de persoane e atat…