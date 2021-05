Stiri pe aceeasi tema

- Nu e de mirare ca Alex Bodi se tot intalnește cu Bianca Dragușanu in localurile din Capitala. Afaceristul este mai tot timpul la o narghilea cu prietenii. Așa l-au surprins și paparazzii Spynews.ro pe fostul soț al blondinei, care acum s-ar pregati sa-i devina soție lui Gabi Badalau.

- Theodor Stolojan, romanul cu trei pensii! Fostul premier, care a lucrat și la Banca Mondiala, dar și in Parlamentul European, se alege lunar cu o suma frumoasa. ”In Romania, am o singura pensie, pe baza de contributivitate, care acum este de 4.900 de lei. In decursul vietii, am avut intotdeauna salariul…

- Izabela Stress, cea mai de succes romanca pe YouTube. Suceveanca ce caștiga o caruța de bani jucandu-se, la modul propriu, cu plastelina, a avut și zile cu caștiguri de 20.000 dolari! Are aproape 9 milioane de urmaritori din intreaga lume, iar cea mai populara postare a sa a fost vizionata de…. 819…

- La scurt timp dupa ce afaceristul a scapat de arestul la domiciliu, acesta a avut parte de o intalnire de gradul zero cu Bianca Dragușanu. Alex Bodi, fostul soț al vedetei, a dezvaluit cum au reacționat atunci cand s-au vazut dupa luni bune in care au pastrat distanța unul fața de celalalt, pentru Antena…

- Claudia Patrașcanu a oferit primele informații in urma cu cateva momente, dupa ce a ieșit de la tribunal. Astazi a avut loc o noua infațișare in procesul de divorț dintre artista și Gabi Badalau, iar judecand dupa zambetul larg al vedetei, deciziile au fost luate in favoarea sa.

- Nimeni nu mai știe ce se intampla intre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, mai ales ca acum afaceristul a dat de ințeles ca o vrea inapoi pe mama copiilor sai. Iata in tot acest timp cui ii face Bianca Dragușanu declarații de iubire, in public.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au avut ieri o noua infațișare la tribunal in procesul de divorț care dureaza de mai bine de un an. Cu aceasta ocazie, afaceristului i-a fost adus la cunoștința ca fosta sa partenera de viața i-a facut plangere la DIICOT pentru proxenetism și trafic de droguri. Gabi…

- Bianca Dragușanu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația cu Gabi Badalau. Diva suprema a showbizului autohton a spus adevarul despre ce se intampla intre ea și fiul de milionar și a comentat imaginile surprinse cu el la petreceri.