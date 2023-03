Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dumitrescu a avut parte de un incident neplacut in trafic. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe celebrul chef in timp ce a fost implicat intr-un accident rutier ușor. Cat de ”șifonata” a ieșit mașina juratului de la Chefi la Cuțite.

- Informația momentului din showbizul romanesc! Cantarețul Lino Golden, implicat intr-un accident rutier grav care s-a produs in București, joi, 16 februarie. Autoturismul in care se afla tanarul in varsta de 25 de ani a fost lovit din plin de un tramvai. Primele informații despre starea in care se afla…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, Selly a fost implicat intr-un accident rutier. La acel moment, vloggerul spunea ca nu a fost vorba de nimic grav și ca urmeaza sa iși repare mașina. Cu toate acestea, Selly a dat de noi probleme, dupa cum a povestit chiar el pe Instagram.

- Dupa ce a fost implicat din nou intr-un accident rutier, Selly a facut declarați despre ce s-a petrecut de fapt. Vloggerul a fost filmat la locul accidentului de un internaut care a postat totul pe o rețea de socializare.

- Un accident rutier a avut loc pe varianta Ovidiu dincolo de Academia Hagi.In accident a fost implicat un microbuz si un autoturism.Intervine Detasamentul PALAS si mai multe ambulante si masini de descarcerare Smurd b si Detasamentul Port cu ATPVM. ...

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu puțin timp pe Drumul Național 10 Buzau-Brașov, pe raza localitații Vernești. Primele date arata ca este vorba despre un autoturism BMW E46 care a parasit carosabilul și s-a izbit violent de un pom. Trafic dirijat pe DN10, in Vernești, accident rutier. Din…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in pasajul Unirii din Bucuresti. Potrivit ISU B IF, un autocar ce transporta persoane de cetatenie greaca a intrat in pasarela. Din primele informatii in autocar sunt 47 de persoane, patru victiume fiind incarcerate. La a fata locului intervin 6 echipaje SMURD,…

- Accident, miercuri dimineața, in județul Galați, unde o autoutilitara s-a ciocnit de un autobuz plin cu pasageri. In urma impactului, șoferul dubei a ramas incarcerat, iar 6 femei din autobuz au avut nevoie de ingrijiri medicale. Polițiștii au deschis dosar pentru vatamare corporala din culpa.