- David Popovici a scris istorie in seara de luni, 29 iulie, și a caștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Paris, chiar de ziua Imnului National.Sportivul de 19 ani a urcat pe podium dupa ce a caștigat proba la 200 metri liber. Popovici a fost vizibil emoționat, avand lacrimi in ochi, la intonarea imnului…

- David Popovici a iesit invingator dintr-o lupta acerba pentru in proba de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris si si-a adjudecat primul titlu olimpic din cariera, scrie presa straina.

- David Popovici a facut declarații dupa ce a caștigat, luni seara, medalia de aur la proba de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.„E un vis implinit. Ma bucur foarte tare. Sper sa nu incep sa plang. Ma bucur ca acum cinci minute am scris istorie", a declarat Popovici la finalul cursei…

- David Popovici a caștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber, la Jocurile Olimpice de la Paris.Romanul a caștigat medalia de aur dupa o cursa formidabila, avand o distanța de 2 milisecunda fața de locul secundPerformanța sa remarcabila consolideaza statutul sau de

- Denis Vieru a devenit primul judocan din istoria Republicii Moldova premiant la Jocurile Olimpice, dupa ce, ieri, 28 iulie, a luat medalia de bronz la Paris. Sportivul a oferit primele declarații dupa victorie, a impartașit detalii despre parcursul sau la Jocurile Olimpice, dar și ce va face cu premiul…

- In aceste zile mulți romani sunt cu sufletul la gura, urmarind prestațiile sportivilor noștri la Jocurile Olimpice de la Paris. Printre ei și David Popovici, la un pas de aurul olimpic. Sportivul s-a calificat in finala probei de 200 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, și are toate șansele…

- David Popovici (19 ani) a intrat, duminica, 28 iulie 2024, pentru prima oara in bazin la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, pentru a concura oficial. Starul natației din Romania a luat startul in seriile probei de 200 de metri liber. Popovici a facut o cursa incredibila si a incheiat pe primul loc…

- David Popovici continua sa caștige medalie dupa medalie! Sportivul a devenit pentru a doua oara consecutiv campion european dupa ce a caștigat, din nou, medalia de aur la Campionatele Europene de Natație la 100 m liber. A incheiat cursa in 46,88 secunde.