Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania, dupa cinci luni petrecute in Republica Dominicana, la Exatlon. In tot acest timp, motociclistul a fost parasit de logodnica sa, Ana Roman, dupa ce acesta s-a apropiat foarte mult de Claudia Pavel. Miercuri noapte (23 mai), „faimosul” a revenit in țara, la scurt…

- Vladimir Draghia este singurul concurent din echipa “Faimoșilor” ramas la “Exatlon”. Acum lupta contra “Razboinicilor”. In ediția din 21 mai, acesta s-a declarat emoționat de plecarea lui Catalin Cazacu, cu care avea o relație deosebita. „Nu ma așteptam sa ma emoționeze atat de tare plecarea lui Catalin.…

- Vladimir Draghia și Catalin Cazacu au ramas singurii Faimoși in competiție, iar duminica seara au fost propuși spre eliminare. Cel care a avut mai puține voturi și care a ieșit din competiție a fost Catalin Cazacu. “Surprinzator, starea pe care o am acum mi-a fost data de faptul ca mi-am dat seama ca…

- Ies la iveala noi detalii despre ceea ce s-a intamplat in casa Exatlon! Claudia Pavel a trait clipe frumoase la Exatlon, insa a avut parte și de cateva momente groaznice. Mai exact, vedeta despre care s-a spus ca ar fi avut o relație cu Catalin Cazacu s-a luptat cu o erupție pe piele, apoi cu o entorsa,…

- Faimoșii au reușit sa caștige proba de duminica seara, iar premiul a fost unul destul de emoționant. Pe langa faptul ca au mancat mamaliga cu branza și ou, echipa roșie a primit scrisori din partea prietenilor din Romania, care sunt alaturi de ei la fiecare ediție. Prima care a deschis scrisoarea a…

- Dupa ce a parasit competiția Exatlon, Claudia Pavel a fost ținta neincetata a criticilor. Asta pentru ca telespectatorii au acuzat-o ca i-a stricat relația lui Catalin Cazacu. Sportivul avea acasa o iubita, iar apropierea dintre el și cantareața a ridicat multe semne de intrebare. Acum, la o luna dupa…

- Claudia Pavel a parasit competiția Exatlon de cateva saptamani și s-a intors de viața de dinainte. Veedeta spune ca a fost experiența unica, pe care ar retrai-o oricand. Despre relația cu Catalin Cazacu a marturisit ca inainte de toate sunt foarte buni prieteni și ține foarte mult la el. “Am spus ca…

- Andrei Stoica a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate. Sportivul a fost nevoit sa paraseasca Romania și sa se intoarca in Romania, iar aici a fost intampinat de soția lui, de mama și de copii. „Ma simt extraordinar de bine si ma asteptam sa fiu primit bine. Foarte emotionat am…