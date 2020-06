Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a facut primele declarații, in emisiunea lui Mihai Gadea, dupa ce a fost infectat cu COVID-19 pe platoul de filmare de la „Te cunosc de undeva”. Cantarețul Andrei Ștefanescu a confirmat ca și el a fost infectat cu virusul. Monica Anghel și Andreea Balan au fost ca ele sunt negative, dar…

- Andrei Ștefanescu, prezentator de la Antena Stars, a facut un scurt live pe facebook de pe patul de spital, prin care a transmis ca se simte bine și ca abia așteapta sa fie externat.Tabloidele au scris ca Andrei Ștefanescu ar fi fost confirmat cu noul coronavirus, dupa ce a interacțional cu Marcel Pavel…

- Filmarile pentru show-ul “Te cunosc de undeva!”, difuzat de Antena 1, au fost suspendate dupa o ancheta epidemiologica, a transmis televiziunea intr-un comunicat. Cosmin Seleși, Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Andrei Ștefanescu, de la trupa Alb și Negru și Adriana Trandafir au fost confirmați, pana…

- Andrei Stefanescu are coronavirus. Cataretul a primit confirmarea bolii miercuri seara si este deja internat la spital. Andrei Stefanescu participa, alaturi de Liviu Varciu, in calitate de concurenti in noul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva". Dupa confirmarea infectarii cu COVID-…

- Ozanba Barabancea a fost internata azi la prânz, dupa ce teste de ultima ora au aratat ca este infectata cu noul coronavirus. Juratul de la "Te cunosc de undeva" este unul dintre contactii lui Marcel Pavel, recent confirmat cu coronavirus.

- Ieri, o noua veste zguduia showbiz-ul romanesc! Horia Moculescu a ajuns de urgența la spital, suspect de coronavirus. Compozitorul a oferit primele declarații dupa ce a fost testat. Este sau nu infectat cu virusul ucigaș?

- Un medic de la un spital din Capitala, confirmat cu coronavirus, a fost preluat in noaptea trecuta de la locuinta socrilor sai, aflata in satul Potoceni, din județul Buzau, sub supravegherea jandarmilor...

- Patru membri ai aceleiași familii din New Jersey au murit, dupa ce s-au infectat cu coronavirus. Potrivit Daily Mail, cei patru participasera la o un eveniment in familie, alaturi de mai multe rude. Alte doua rude diagnosticate cu coronavirus sunt in stare grava la spital. „Este absolut ireal.…