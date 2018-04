Loredana Chivu ar fi incercat sa se sinucida zilele trecute, dupa mega-scandal pe care l-a facut in fața blocului sau, pentru ca iubitul voia sa o paraseasca. Loredana a povestit ca a fost la un pas de moarte, dar nu a incercat sa se sinucida. A luat o doza mai mare de somnifere fiindca iti […] The post Primele declarații ale Loredanei Chivu despre tentativa de sinucidere: ”Nu mai puteam sa respir!” Ce zice de scandalul din fața blocului appeared first on Cancan.ro .