- Femeia jandarm care a fost lovita de mai multi protestatari la mitingul Diasporei din 10 august nu va fi externata luni deoarece atat ea, cat si colegul ei acuza dureri de cap. Medicii care ii ingrijesc au decis sa amane externarea jandarmeritei in varsta de 23 de ani si a colegului sau si sa efectueze…

- Procurorii militari, extindere a cercetarilor dupa violentele de la miting Photo:Agerpres Procurorii militari au extins cercetarile în dosarul deschis în urma violentelor de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, din Bucuresti. Sunt vizate acum nu doar infractiuni de…

- „Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent puse s-au inrosit si mi se pare ca actiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresiva si nu au facut nimic sa inlature grupele de suporteri care erau langa ei. De la…

- "Avem libertatea sa credem ce vrem fiecare despre recentele violente din Bucuresti, dar putem fi unanimi in convingerea ca ele au afectat unitatea nationala si reputatia noastra internationala. Aceasta doar cu cateva luni inainte ca tara noastra sa asume presedintia Uniunii Europene. Niciun om cu…

- FOTO – ANDREEA ALEXANDRU Ionel Corbu, procuror la Parchetul Militar, a declarat ca in jur de 30 de protestatari au depus plangeri impotriva jandarmilor, care vor fi reunite intr-un singur dosar penal pentru purtare abuziva si abuz in serviciu. Procurorii au cerut imagini inclusiv de la victime si vor…

- Procurorii de la Parchetul Militar extind cercetarile in dosarul deschis in urma violentelor de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, urmand a fi vizate nu doar infractiuni de purtare abuziva, abuz in serviciu ci si pentru infractiunea de neglijenta in serviciu.

- Procurorii militari de la Parchetul Militar au deschis dosar penal in care se ancheteaza interventia Jandarmeriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au…