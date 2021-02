Stiri pe aceeasi tema

- Candva erau nedesparțite, iar acum Iulia nici nu mai vrea sa auda de Bianca Dragușanu! Motivul pentru care fostele soții ale lui Alex Bodi nu mai sunt prietene. Mama fetiței celebrului afacerist a aruncat bomba la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

- Noi detalii ies la iveala in cel mai controversat scandal al momentului. L-a denunțat sau nu Iulia pe Alex Bodi? Fosta soție a celebrului afacerist a facut dezvaluiri incendiare la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

- Alex Bodi a vorbit in exclusivitate pentru SpyNews.ro despre chemarea fostei sale soții, Bianca Dragușanu, sa dea declarații in fața procurorilor DIICOT. Blondina a fost citata ca martor in dosarul in care afaceristul este acuzat de trafic de persoane, prostituție și constituirea unui grup infracțional.

- Fosta soție a omului de afaceri Alex Bodi, arestat preventiv la cererea DIICOT, dar eliberat ulterior, Bianca Dragușanu, da declarații de martor in dosar, susțin pentru STIRIPESURSE, surse judiciare. Potrivit acestora audierea femeii are loc la DIICOT Craiova in timpul difuzarii acestei știri.…

- Aflat in arest la domiciliu, Alex Bodi nu a mai rezistat și a ieșit la contraatac in razboiul cu fosta soție, Bianca Dragușanu. Blonda a facut publice, zilele trecute, o serie de imagini șocante, in care apare desfigurata in urma batailor incasate de la Alex Bodi. Omul de afaceri susține insa ca fosta…

- Bianca Dragușanu a venit in platoul Xtra Night Show și a facut o serie de dezvaluiri privind imaginile pe care le-a publicat, in care avea fața tumefiata. Blondina susține ca a decis sa faca acest lucru pentru a impiedica un eventual șantaj, deși a incercat sa le țina ascunse timp de doi ani și jumatate.…

- Alex Bodi a fost eliberat din inchisoare in urma cu doua saptamani, iar fostul iubit al Biancai Dragușanu se afla in arest la domiciliu! Dupa ce a revenit pe rețelele de socializare, acestuia i-a fost inchis contul de Instagram, insa nici fosta soție a afaceristului, Iulia, nu scapa de probleme! Ce…

- Cine-ar fi crezut? Dupa ce au iubit același barbat, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, au devenit cele mai bune prietene. Așadar, cele doua nu sunt nici pe departe rivale, ba din contra, se ajuta reciproc in orice situație! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau…