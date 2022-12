Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Argentinianul Angel Di Maria si-a tatuat pe picior trofeul Cupei Mondiale, la cateva zile dupa ce el si colegii sai au triumfat in Qatar. "Pe piele pentru totdeauna. Multumesc mult, prietene. Ai spus-o atunci cand am reusit in Copa America, celalalt picior era pastrat pentru acest moment. S-a scris.…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) ar fi fost pregatit sa se retraga definitiv din fotbal, daca Portugalia ar fi ajuns in finala Cupei Mondiale din Qatar și ar fi jucat impotriva Argentinei, scrie digisport.ro.

- Pentru ceremonia de premiere de la finala Cupei Mondiale din Qatar, oficialii țarii arabe au apelat și la mai multe stewardese ale companiei aeriene Qatar Airways, pentru a aduce medaliile și trofeele. Acesta și-au facut apariția pe scena, in uniforma vișinie a companiei aeriene, iar apoi au inmanat…

- Lionel Messi a postat, marți dimineața, trei fotografii pe contul sau de Instagram, in care arata ca este nedesparțit de cel mai important trofeu al carierei dupa victoria Argentinei in fața Franței. In fotografii, Messi este vazut dormind alaturi de trofeul Cupei Mondiale. „Buna ziua”, a scris Messi,…

- Gareth Bale, titular vineri in partida dintre selectionatele Tarii Galilor si Iranului, din cadrul Grupei B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, a stabilit un nou record de selectii in nationala tarii sale, al carei tricou l-a imbracat pentru a 110-a oara, scrie EFE, potrivit Agerpres.Atacantul echipei…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Gabi Badalau a oferit primele declarații dupa ce s-a stabilit domiciliul copiilor la Claudia Patrașcanu. In cursul zilei de astazi, instanța a decis ca cei doi copii ai lor vor ramane la ea, iar Gabi Badalau va avea foarte mult timp sa petreaca cu cei mici. Iata…

- Marina Dina a facut primele declarații despre desparțire. Vedeta a postat, de curand, un mesaj pe pagina personala de Instagram, acolo unde a lasat de ințeles ca va avea loc separarea de partenerul de viața. Ce a transmis fosta asistenta TV.