Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 8 februarie, Pepe (41 de ani) și fosta lui partenera de viața, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat la notar. In noiembrie 2020, artistul și Raluca anunțau ca s-au separat. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (5 ani). Pepe și Raluca Pastrama au divorțat. Primele…

- Lovitura peste lovitura pentru Ana Mocanu. Dupa ce s-a desparțit de iubit cu mare scandal, acum fosta asistenta a trebuit sa mai primeasca inca o veste. Fostul ei partener a inlocuit-o in afacerea pe care au inceput impreuna, cu Denisa Despa! Ce replica i-a dat bruneta, in exclusivitate pentru Antena…

- Ana Mocanu a avut o prima reacție, dupa ce Spynews a anunțat, in exclusivitate, ca Rareș, fostul ei iubit, a inlocuit-o cu Denisa Despa, la carma afacerii pe care o pusesera la cale impreuna.

- Maria Iordanescu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre evenimentul momentului din lumea mondenitaților. Ieri, fratele sau, Andrei, s-a insurat cu iubita lui, Oana. Fiica antrenorului Anghel Iordanescu a recunoscut cate emoții s-au resimțit in ziua ferictului eveniment din familia vedetelor…

- Chiar daca Dorian Popa nu a devenit inca tata, trebuie sa va spunem ca mama lui e deja bunica! Ei bine, celebrul cantareț mai are un frate, iar in urma cu doar o luna a devenit parinte pentru prima data! Primele declarații ale lui Mamișor, la Antena Stars!

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!

- Catalin Scarlatescu nu mai este singur. Celebrul chef are de puțin timp o relație cu o femeie, pe care vrea sa o țina departe de ochii curioșilor. Pentru prima oara, dupa mult timp, acesta a recunoscut ca in viața lui exista o femeie alaturi de care traiește o poveste de dragoste.„Sunt foarte indisponibil.…