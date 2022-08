Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care si-a masacrat familia in Bascov a ajuns miercuri dupa-amiaza in fata judecatorilor din Arges, care au decis sa ramana in arest pentru 30 de zile, informeaza Observatornews. Judecatorii au decis sa instituie un mandat de 30 de zile pentru barbatul din Bascov care si-a ucis cinci membri…

- Barbatul din Bascov, județul Argeș, acuzat ca și-a ucis familia și-a recunoscut faptele in fața anchetatorilor. Judecatorii au decis sa instituie un mandat de 30 de zile pe numele sau, relateaza Antena 3 . „Am avut discernamant diminuat, nu mi-am dat seama perfect, aveam tot felul de frici, am luat…

- Masacrul din Argeș a șocat toata țara. Un barbat și-a gasit sotia si fiica intr-o balta de sange ucise chiar de fratele, respectiv unchiul lor, iar mai apoi a avut acelasi soc cand in casa alaturata descoperea alte trei cadavre, la fel de macelarite. O imagine pe care nu o va uita prea curand si cu…

- Criminalul din Argeș, care și-a macelarit intreaga familie, și-a premeditat faptele, susține un celebru medic. Barbatul banuit ca a omorat cu pietre cinci oameni, printre care și o fetița de 5 ani, intr-o casa din Bascov, langa Pitesti, județul Argeș, a fost reținut și va fi prezentat miercuri instanței…

- Declarații de ultima ora despre autorul crimelor oribile de la Bascov. Barbatul a povestit coerent si cu lux de amanunte cum a planificat si executat crimele. Criminalul din Bascov, bolnav psihic, nu respecta tratamentul, spune procurorul de caz. Acesta a mai precizat ca la audieri barbatul a povestit…

- Criminalul din Bascov, județul Argeș, a fost reținut pentru 24 de ore, asta dupa ce ieri s-a aflat ca barbatul și-a omorat parinții, sora, fratele, dar și nepoțica de doar cinci ani. Anchetatorii au avut un șoc atunci cand au intrat in casa și au descoperit toate cele cinci cadavre zacand intr-o balta…

- Barbatul care și-a omorat cinci membri ai familiei, printre care și o fetița de 5 ani care ii era nepoata, intr-o casa din Bascov, langa Pitesti, județul Argeș, a fost reținut și va fi prezentat miercuri instanței cu propunere de arestare preventiva.

- Șeful Serviciului de Medicina Legala din Argeș, Dan Manu, s-a aratat extrem de afectat de cele vazute in casa in care a avut loc crima multipla din Bascov, județul Argeș, precizand ca victimele au fost luate prin surprindere de agresor. ”Cu pietre de diferite dimensiuni și obiecte (n.r – ar fi fost…