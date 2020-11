Primele declarații ale Comisiei Electorale Centrale CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Comisia Electoral Centrala a anunțat ca la ora 07:00 toate secțiile de votare și-au deschis ușile conform planului. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Ion Chicu a votat: "In mainile noastre sta soarta țarii""Acest scrutin este o provocare pentru intreaga societate, nu doar pentru CEC. Autoritațile statului și-au concentrat atenția și toate eforturile pentru a organiza procesul in maxima siguranța, transparența și corectitudine. In cele 42 de secții de votare organizate pentru organizatorii din stanga Nistrului procesul de votare a inceput fara… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

- CHIȘINAU, 23 oct – Sputnik. La Comrat a avut loc deschiderea oficiala a celei de-a șasea ediție a Forumului Internațional de investiții ”Invest Gagauzia 2020”. In debutul evenimentului, premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, a anunțat ca Moldova se afla in etapa finala de pregatiri pentru semnarea…

- CHIȘINAU, 23 oct – Sputnik. La forum participa delegații din mai multe țari, printre care Rusia, Turcia, Romania, Belarus și Italia. In debutul evenimentului, bașcanul autonomiei gagauze, Irina Vlah, va vorbi in fața audienței. Forumul are menirea de a arata participanților dorința…

- Cel de-al 42-lea Festival International de Film de la Moscova se pregateste sa-si deschida portile, la 1 octombrie, cu un program "solid", in pofida restrictiilor impuse la nivel international de pandemia de COVID-19, relateaza luni EFE potrivit Agerpres. In competitia festivalului vor fi prezentate…

- Alte 1.109 noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul ajungand la 103.495, potrivit datelor publicate duminica de Grupul de comunicare strategica. In ultima zi s-au inregistrat alte 36 de decese, astfel incat bilanțul total al victimelor ajunge la 4.163. Dintre…

- Directorul unei gospodarii agricole din regiunea transnistreana, Iurii Diuța, afirma ca seceta a fost atat de puternica, incat producatorii agricoli au fost nevoiți sa foloseasca o cantitate de doua ori mai mar de apa pentru ca culturile sa nu se usuce. "Seceta nu a constituit o problema pentru…

- CHIȘINAU, 1 sept- Sputnik. Șeful statului Igor Dodon a anunțat ca cetațeni care revin din țarile care nu sunt incluse in lista roșie, nu vor mai fi obligați sa stea doua saptamani in autoizolare. © CC0 / Pixabay / SimonCOVID-19 in India: Oamenii sunt tratați pe holurile spitalelor”Lista…

- CHIȘINAU, 31 aug - Sputnik. Constantin Moscovici a postat un filmuleț in care recita poezia lui Alexei Mateevici "Limba Noastra", care este și imnul de stat al Republicii Moldova. Alaturi de naistul moldovean apar artisti din intreaga lume. Artistul a menționat ca instituirea unei sarbatori naționale…

- CHIȘINAU, 8 aug – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova va deține președinția in exercițiu a Adunarii Parlamentare a Cooperarii Economice la Marea Neagra. © Sputnik / Miroslav Rotari PSRM despre activitatea in Parlament: Am fi putut reuși mai multe Conform principiului rotativ, Republica…