- Kremlinul a indicat joi ca este "inadmisibil" ca autoritatile ruse sa fie facute responsabile de otravirea in martie, la Salisbury, sud-vestul Angliei, a fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, transmite agenția France Presse, citata de Agerpres.

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…

- Marea Britanie doreste sa solicite Rusiei extradarea a doi barbati suspectati de atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei lui in orasul britanic Sulisbury, a anuntat luni The Guardian, citand surse guvernamentale si de securitate, informeaza Reuters.

- Marea Britanie dorește sa solicite Rusiei extradarea a doi barbați suspectați de atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei lui in orașul britanic Sulisbury, a anunțat luni The Guardian, citand surse guvernamentale și de securitate, informeaza Reuters,…

- Charlie Rowley, barbatul care a supravietuit dupa ce a fost otravit cu noviciok in Marea Britanie, a povestit intr-un interviu cum s-a petrecut incidentul. Partenera sa, Dawn Sturgess, a murit in 8 iulie, la o saptamana dupa ce a intrat in contact cu substanta neurotoxica.

- Rusia a cerut o declaratie oficiala din partea Marii Britanii dupa o informatie potrivit careia au fost identificati suspectii in cazul unui atac cu un agent neurotoxic in care au fost otraviti un fost spion rus si fiica sa, relateaza joi dpa, conform agerpres. "Vreau sa aud de la Scotland…

- Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica ca urmare a ceea ce se considera a fi fost un contact intamplator cu otrava, dupa un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury in martie. Autoritatile britanice nu au acuzat…