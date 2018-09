Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Jandarmeriei Romane a declarat, marți seara, ca toți cei care au greșit la mitingul din 10 august vor plati, precizand ca jandarmii, colegii sai, și-au facut datoria. Sebastian Cucoș a facut un apel la calm, menționand ca „prea ne-am invrajbit unii cu alții”. (Promotiile zilei la monitoare) „Pentru…

- Anda Calin, primele declarații despre desparțirea de Liviu Varciu. dar și despre depresia cu care s-a confruntat. Fosta iubita a actorului a marturisit ca a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de acesta, iar copilul pe care il au impreuna a fost unul foarte dorit. Este pentru prima data cand…

- Margherita de la Clejani da primele declaratii, dupa ce s-a despartit de iubit! Ba mai mult, vedeta face confesiuni transante. S-a dezis total de fostul si nici nu mai recunoaste ca ar fi avut, vreodata, iubit.

- Charlie Rowley, barbatul care a supravietuit dupa ce a fost otravit cu noviciok in Marea Britanie, a povestit intr-un interviu cum s-a petrecut incidentul. Partenera sa, Dawn Sturgess, a murit in 8 iulie, la o saptamana dupa ce a intrat in contact cu substanta neurotoxica.

- E oficial! Carmen de la Salciua și Culița Sterp au decis sa puna punct relației și sa divorteze dupa nici un an de la nunta si dupa 3 ani de relatie. Artista a facut primele declaratii oficiale despre divort. Carmen de la Salciua și Culița Sterp au fost unul dintre cele mai iubite cupluri, atat in viața…

- Retinerea Carinei Turcanu, membra in consiliul de administratie al Inter RAO, sub suspiciunea de spionaj (in favoarea Romaniei) reprezinta unul dintre cele mai rasunatoare scandaluri din acest an in Rusia, noteaza luni cotidianul popular Moskovski komsomolet (MK), scrie Digi24.ro.

- Dana Mariajuana a intampinat mai multe greutați de-a lungul timpului, cea mai recenta perioada neagra din viața ei a fost cand i-a murit tatal. Vedeta a recunoscut ca are probleme de sanatate, a ajuns chiar și la psihiatru și urmeaza un tratament lunar, care o liniștește. “M-a ajutat familia, am ajuns…