Andrew Tate, fost campion mondial de kick-box, și fratele sau, Tristan, vor petrece Revelionul, dupa gratii. Avocații lor au contestat deja arestarii preventive și neaga acuzațiile de crima organizata, viol, și trafic de persoane. In plus, inainte sa ajunga in inchisoare, Andrew Tate a afirmat pe Internet ca daca va ajunge dupa gratii se teme pentru viața lui.

