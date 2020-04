Stiri pe aceeasi tema

- Primele declaratii ale artistei careia i-a crescut o tumora pe gat! E ingrozita de ce i s-ar putea intampla si se gandeste la ceea ce este mai rau! Medicii i-au programat operatia, de urgenta!

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a fost externat din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) dupa ce s-a vindecat de COVID-19, iar de vineri si-a reluat activitatea.Presedintele CJ Suceava a mentionat ca, vineri, a avut o intalnire de lucru la SJU Suceava cu secretarul…

- Anamaria Prodan ia parte la lupta impotriva coronavirusului și nu doar cu vorbe de incurajare pentru medici! Impresara a donat catre doua spitale un numar uriaș de materiale sanitare. Spynews.ro a stat de vorba cu Anamaria Prodan! Astfel, am aflat ce le cere impresara greilor din fotbal: sa contribuie…

- Ludovic Orban a ramas premier interimar și are șanse mari sa fie propus, pentru a treia oara, de Klaus Iohannis pentru funcția suprema de la Palatul Victoria. Asta, dupa ce Florin Cițu a decis sa cedeze presiunii din PNL și sa iși depuna mandatul de premier desemnat.Orban a participat, joi…

- Piteșteanca Diana Podașca are 48 de ani și este o mama dedicata pentru doi baieți și o soție devotata. Iubitoare și ințelegatoare, a fost mereu in preajma oamenilor, incercand sa-i ajute, motiv pentru care este studenta in ultimul an la psihologie. Insa, din 20 ianuarie, fericirea Dianei inseamna insanatoșirea.…

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a oferit, pentru Libertatea, primele declarații despre gorjeanul infectat cu coronavirus, dupa ce pacientul a fost adus la Institutul Matei Balș din București. Arafat a declarat și ca, pana la acest moment, nu s-au mai confirmat alte…

- Ce mai inseamna dragostea cand ai atat de multe lucruri de facut si o cariera de succes in fata?! Ioana Ignat si iubitul si-au spus adio, dupa mai bine de doi ani! Sufera artista? Ei bine, nu prea are timp de asa ceva!

- Antonia a fost supusa unei intervenții chirurgicale și a fost nevoita sa iși amane un concert pe care urma sa il susțina in cateva zile la Constanța. Patronii localului au postat pe o rețea de socializare mesajul artistei in care iși informeaza fanii de ceea ce s-a intamplat."Regret ca…