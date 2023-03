Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din 22 februarie, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați de la America Express. Cei doi iși amintesc cu drag de momentele din competiție, iar de curand, au vorbit despre ultima proba, cea care i-a pus in dificultate.

- Dupa ce Andreea Antonescu și Andreea Balan au caștigat imunitatea, concurentele nu au uitat nici de ceilalți participanți, așa ca le-au oferit un cadou. La fel au facut și Puya, impreuna cu soția sa, Melinda.

- Andreea Antonescu a vorbit despre experiența traita in America Express - Drumul Aurului, marturisind ca a fost o proba care nu i-a dat așa mari batai de cap precum restul misiunilor, care au pus-o in incurcatura atat pe artista, cat și pe colega sa.

- Cea de-a doua zi din etapa a treia de la America Express a inceput intr-un mod surprinzator pentru concurenți. Dinu s-a enervat pe fratele sau, Jean Gavril, dintr-un motiv neașteptat. Andreea Balan i-a facut o dezvaluire neașteptata Andreei Antonescu, atunci cand s-a intors in competiție.

- Puya a avut parte de o experiența inedita alaturi de soția lui, Melinda, la America Express. Cei doi au plecat ca echipa in SUA pentru a intra in cursa marelui premiu. Cum i-a schimbat totul pe artist și pe Melinda. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Blenche a oferit primele declarații dupa ce s-a casatorit. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite este in culmea fericirii și a vorbit despre cum a decurs tot evenimentul important din viața ei și a partenerului ei.

- Andreea Antonescu a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa ieri, 19 decembrie, iar in urma cu puțin timp a facut primele declarații despre naștere și motivul pentru care emoțiile au fost mai mari decat se aștepta. Cantareața a primit vizita surpriza a fiicei mari și a mamei ei.

- Andreea Antonescu este in ultimul trimestru de sarcina și se pregatește pentru momentul in care iși va strange in brațe micuța. Invitata in platoul Xtra Night Show, artista a vorbit despre momentul cel mare, dar și despre provocarile intampinate cand timp a fost plecata in America Express, caci Andreea…