Primele decese în Iran, din cauza Omicron Primele decese confirmate ca fiind cauzate de varianta Omicron in Iran, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii iranian, potrivit dpa. Au murit de aceasta varianta puternic transmisibila trei iranieni, iar mai mult de 1100 de persoane au fost infectate la nivel national, a precizat ministerul, conform agentiei de presa Tasnim. Guvernul de la Teheran vrea sa impuna din nou limite drastice pentru viata publica, in incercarea de a combate un nou val de contaminari.Iranul a fost deja lovit puternic de pandemie, insa numarul de contaminari a inceput sa scada dupa ce populația s-a vaccinat. Peste 60%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

