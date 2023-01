Nicoleta Dumitrescu Scaderea drastica a populației Romaniei in ultimul deceniu a fost confirmata, in mod oficial, chiar de primele date provizorii ale Recensamantului populației și locuințelor organizat anul trecut. Astfel, potrivit informațiilor care au fost date publicitații de catre Institutul Național de Statistica in penultima zi a anului 2022, fața de populația rezidenta inregistrata la recensamantul precedent, din anul 2011, Romania a pierdut 1,1 milioane locuitori . Concret, potrivit INS, din 42 de județe – inclusiv municipiul București – 39 de județe au pierdut din numarul de locuitori…