- Echipa nationala a Georgiei a invins miecuri seara, la Gelsenkirchen, scor 2-0, nationala Portugaliei, in cadrul grupei F de la turneul final Euro 2024. In aceeasi grupa, Turcia a dispus de Cehia cu 2-1.

- Ilustrație: Marian Avramescu Superstarul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este convins ca autogolul marcat de cehi in victoria formației lusitane, 2 – 1, de la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024 ar trebui sa-i fie trecut lui in palmares, in condițiile in care…

- Ramona Paun a amanat luna de miere și va fi prezenta in tribune la meciul Belgia - Romania. Prezentatoarea de la PRO TV și-a ales favoriții la EURO 2024.Dupa o absența de 8 ani, Romania este din nou prezenta la un campionat european de fotbal, iar Ramona Paun, prezentatoarea știrilor sportive de la…

- Mii de suporteri au așteptat naționala Portugaliei la Marienfeld, locul unde Cristiano Ronaldo și colegii lui se vor caza in perioada Euro 2024. Portugalia face parte din grupa F a Campionatului European. Le are adversare pe Cehia, Turcia și Georgia. Debutul naționalei pregatite de Roberto Martinez…

- Politia nationala spaniola si Politia nationala franceza au simulat un atac jihadist in apropierea Jocurilor Olimpice de la Paris, care vor debuta pe 26 iulie in capitala Frantei, informeaza EFE.

- Nationala de fotbal a Croatiei a invins-o pe cea a Portugaliei cu scorul de 2-1, intr-un meci de pregatire pentru EURO 2024, disputat sambata pe Stadionul National de langa Lisabona, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Jose Mourinho (61 de ani), legendarul antrenor, se afla in Romania pentru meciul de retragere al Generației de Aur, care se va juca astazi, de la 20:30. Fara echipa in acest moment, dupa desparțirea de AS Roma din ianuarie, Mourinho a fost intrebat daca ar fi tentat sa preia naționala Romaniei in viitor.…

- Atacantul echipei de fotbal Al-Nasr și al naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a stabilit un record de performanța in campionatul Arabiei Saudite, informeaza Vesti.kz. In meciul din etapa a 32-a cu „Al-Hilal” (1:1), Ronaldo a inregistrat un gol. Astfel, portughezul a luat parte la 44 de goluri…