Petre Daea (72 de ani), noul ministru PSD al Agriculturii, și-a inceput cel de-al cincilea mandat de ministru cu un mesaj pe Facebook in care folosește o retorica similara cu cea a propagandei oficiale din perioada comunista. ”Dragi fauritori de hrana ai țarii! Dragi romani! Prin profesie și daruire am fost, sunt și voi ramane alaturi de dumneavoastra!”, și-a inceput Daea mesajul. El a transmis ca ”responsabilitatea misiunii incredințate ma determina sa intru imediat in dispozitivul de lucru, stabilind cu toate structurile din domeniul agroalimentar tabloul activitații zilnice, in așa fel incat…