- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare.

- Un procuror de la Parchetul General a solicitat, miercuri, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 12 ani si 10 luni inchisoare in dosarul privind tragedia in urma careia au decedat 64 de persoane,…

- DNA a cerut luni la Tribunalul Bucuresti condamnarea fostului primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone la 15 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv.