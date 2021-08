Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a anunțat, marți, printr-un comunicat, ca se continua cercetarile in cazul celor doi muncitori care au decedat dupa ce un mal de pamant s-a surpat in zona Bibliotecii Naționale din București. Alți patru muncitori au fost raniți in acest accident. „Cercetarile sunt continuate de Parchetul…

- Cazule prabușirii malului de pamant peste 6 muncitori care efectuau o lucrare in centrul Capitalei vor fi știute abia la final verificarilor, a precizat luni Constantin Bujor, Inspector Sef al ITM Bucuresti, dar „la o prima imagine” de la fata locului malurile nu au fost asigurate in totalitate sau…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, luni seara, ca surparea malului de pamant de pe un santier din Capitala este un accident de munca, iar Inspectia Muncii trebuie sa stabileasca in ce conditii a avut loc acest accident. ”Interventie destul de dificila…

- Malurile nu au fost asigurate in totalitate sau corespunzator, in cazul accidentului din Capitala, in care malul unui sant sapat s-a prabusit peste 6 muncitori, aceasta fiind o prima concluzie, "la o prima imagine" de la fata locului, a declarat luni, pentru AGERPRES, Constantin Bujor, Inspector…

- In Bulgaria, ploile au adus cu ele potopul. Strazile au fost inundate, iar nivelul apei a depașit un metru. Mașinile au fost, in unele locuri, complet inghițite de apa. In disperare, unii șoferi s-au urcat pe autoturisme, sa astepte salvarea. Norul este blocat deasupra Marii Negre Și mai sunt doar cateva…

- Managerul de proiect din partea FRF in cadrul Comitetului de organizare a turneului final al EURO 2020, Florin Sari, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca peste 60% (aproximativ 7.800) dintre spectatorii care vor fi prezenti la fiecare dintre primele trei meciuri de fotbal gazduite de Arena…

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, prezent la locul incendiului, a declarat ca vor fi extinse controalele la toate REMAT-urile din Capitala."Sunt deseuri periculoase. Exista suspiciuni referitor la activitatea din aceasta locatie si probabil vor urma cercetari mai amanuntite si plangeri…