Primele concluzii în urma accidentului din jud. Bacău soldat cu şapte morţi Accidentul care a avut loc duminica pe drumul european DN2 E85, la Racaciuni, soldat cu sapte morti si cinci raniti, s-a produs dupa ce microbuzul a intrat pe contrasens, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca accidentul rutier s-a produs pe sensul opus de mers al autoturismului 8 +1 locuri. Cercetarile continua in cadrul unui dosar penal, in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor comiterii evenimentului rutier’, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau. Sapte… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Informația referitoare la decesul copilului de 15 ani nu se confirma. Potrivit unor surse, acesta va fi transportat la București Un teribil accident de circulație care a avut loc duminica de dimineața, pe DN2, E85, intre Racaciuni și Orbeni,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un teribil accident de circulație care a avut loc duminica de dimineața, pe DN2, E85, intre Racaciuni și Orbeni, a distrus doua familii. Opt morți in total și 4 raniți, unii dintre ei in stare grava, e bilanțul tragediei, scrie Libertatea. Un... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inca un accident rutier produs astazi se adauga la bilanțul negru al acestei zile, dupa cel produs in Bacau, soldat cu șapte decese. Doua persoane au murit și cinci au fost ranite, in județul Bihor, dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal pe Drumul Național 19, la ieșirea din localitatea Biharia.…

- Acidentul rutier a avut loc in afara localitatii Orbeni, din judetul Bacau. In zona a fost trimis si un elicopter SMURD. UPDATE: La ora 10:22 a fost dezactivat PLANUL ROSU. UPDATE, ora 9.45: Urmare a accidentului rutier de la Racaciuni, judetul Bacau, dintre un microbuz si un autoturism au rezultat…

- Un microbuz in care se aflau 15 persoane s-a izbit de un autoturism, duminica dimineața, pe DN 2, in apropiere de localitatea Racaciuni din județul Bacau. Șapte persoane, printre care și doi copii, au murit in urma impactului. La nivelul județului a fost activat planul roșu de intervenție, au transmis…

- Doua femei și doi barbați au murit vineri de dimineața in Sibiu, intr-un cumplit accident de circulație. Mașina in care se aflau, un Duster, a intrat intr-un TIR și s-a facut praf.,,La fața locului s–a intervenit prompt pentru descarcerarea celor patru persoane 2 barbați și 2 femei. Din pacate toate…

- Primele estimari ale anchetei accidentului de teleferic din Italia arata ca un cablu s-a rupt, dar nu ar fi funcționat nici frana de urgența a telecabinei. Intre timp, starea singurului copil care a supraviețuit accidentului este critica, dar medicii spun ca spera in refacerea sa.

- Incendiul izbucnit la o casa din orasul Targu Ocna, in urma caruia doua persoane au decedat, s-a produs din cauza efectului termic de la cosul sau burlanul metalic neprotejat fata de materialele combustibile, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, citat de Agerpres . Incendiul…