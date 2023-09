Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din Ministerul Afacerilor Interne, a susținut, la prezentarea datelor preliminare ale anchetei de la Crevedia, ca nu el, ci comandanții pompierilor au coordonat acțiunea de stingere a incendiului, acțiune in care au fost…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat duminica, 3 septembrie, cum au fost coordonate echipajele care au intervenit in urma cu o saptamana la exploziile de la Crevedia.In conferința de presa in care a prezentat filmul intervenției, Arafat a precizat ca aceasta…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența Raed Arafat a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca Planul Roșu de intervenție la Crevedia a fost activat la 19.39, la aproape o ora dupa primul apel la 112, care a avut loc la ora 18.48.Raport DSU! Raed Arafat prezinta filmul intervenției…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a anunțat duminica primele concluzii ale exploziilor și incendiului de la Crevedia. Potrivit lui Arafat, echipele de intervenție care s-au dus la fața locului au descoperit ca sunt probleme cu hidranții. Cel puțin unul dintre hidranți…

- Ambasadorul Israelului in Romania, Reuven Azar, i-a transmis sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, ca autoritatile din acest stat sunt gata sa ofere sprijin pentru ranitii in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia.”Excelenta Sa, Dl Reuven Azar, Ambasadorul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, duminica, ca, din informatiile detinute, firma care opera cisternele GPL de la Crevedia ”nu avea documente sau autorizatie sa functioneze, in mod normal, firma nu avea activitate, de fapt”. Societatea funcționa fara autorizație…

- Santierul naval din Galati a gazduit, miercuri, lansarea la apa a celei de-a doua nave de salvare si stingere incendii destinata lucratorilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), institutia avand astfel primele nave noi din ultimii aproape 30 de ani, potrivit sefului Departamentului…

- Trei pompieri, dintre care doi militari, au fost raniți in timpul intervenției de la incendiul de la Rafinaria Petromidia, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.„Din fericire, nu am avut victime. Am avut trei raniți pompieri. Doi de la pompierii militari, dar ușor, la…