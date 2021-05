Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul japonez a aprobat miercuri o politica vizind testarea zilnica pentru Covid-19 a tuturor sportivilor care vor lua parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza agentia Kyodo. In cadrul eforturilor vizind imbunatatirea sigurantei JO 2020, pe fondul pandemie de coronavirus, oficialii niponi…

- Sportivii japonezi participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo nu sunt eligibili pentru vaccinurile contra noului coronavirus oferite de China, atat timp cat Japonia nu le va aproba, a anuntat vineri ministrul pentru Jocurile Olimpice, Tamayo Marukawa, citat de Reuters. Comitetul olimpic…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP. Biden va fi insotit la Tokyo si Seul de ministrul…

- Sportivii sunt incurajati sa se vaccineze impotriva Covid-19, inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, insa vaccinarea nu va fi obligatorie, a declarat joi vicepresedintele Comitetului International Olimpic (CIO), australianul John Coates, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Vaccinarea nu este…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a dat publicitații un ghid conform caruia sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo vor fi supuși unui program strict, urmand a fi testați pentru coronavirus la un interval scurt de timp, informeaza News.ro, care citeaza The Guardian…

