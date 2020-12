Primele cinci persoane vaccinate în Cluj sunt medici la Spitalul de Boli Infecțioase Cinci medici de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj vor fi primele persoane vaccinate in Transilvania. Printre aceștia, se numara managerul spitalului și directorul medical. La Cluj Napoca, vaccinarea va incepe duminica dimineața la ora 10.00 și va presupune imunizarea a șase persoane pe ora, cate una la interval de 10 minute. „In jurul orei 9.00 va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase, care au fost programate sa se imunizeze in perioada 27-31 decembrie, din lotul de 375 de doze anti-Covid-19. Vor fi 2 puncte de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

