- Aproximativ 19 milioane este populația aflata pe teritoriul Romaniei, potrivit datelor recensamantului care s-a incheiat la finalul lunii iulie 2022, a anunțat președintele Institutului Național de Statistica (INS) intr-o emisiune la Realitatea TV. La recensamantul din 2011, populația stabila a țarii…

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut, in termeni nominali, cu 27,3% in primele cinci luni ale acestui an fata de perioada similara a anului trecut, datorita industriei extractive, care a consemnat un plus de 141,1%, si industriei prelucratoare, cu un avans de 24,2%, potrivit datelor Institutului…

- ANAF a controlat in primele cinci luni ale acestui an peste 12.100 de contribuabili și a aplicat amenzi și confiscari de circa 364 milioane de lei, se anunța intr-un comunicat de presa. Astfel, sancțiunile contravenționale (amenzi și confiscari) au fost urmatoarele: – 314.385.612 lei implicații fiscale…