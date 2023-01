Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea dimineții pentru romani dupa ce s-a anunțat ca au aparut primele cazuri de infectare simultana cu gripa și covid. Pacienții infectați cu ambele virusuri au niște simptome infioratoare. Specialiștii au gasit și un nume pentru aceasta noua boala. Flurona, combinația de gripa și covid care…

- Numele infecției simultane cu gripa și Covid-19 este flurona. Primii pacienți infectați cu flurona provin din randul tinerilor, in special copii. Aceștia au fost tratați cu antivirale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Au aparut primele cazuri de imbolnavire simultana cu gripa si Covid. Infectia dubla poarta numele de Flurona, iar deocamdata toate cazurile au fost inregistrate la copii. Primele cazuri de Flurona au fost inregistrate la spitalul Matei Bals din Bucuresti. Pacientii s-au plans de dureri crunte de cap,…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania si presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania au explicat, pentru Libertatea, de ce nu sunt de acord cu propunerea Ministerului Sanatatii privind coplata in spitalele de stat. Pacientii asigurati in sistemul medical de stat ar…

- Numarul infecțiilor respiratorii crește intr-un ritm ingrijorator, de la o saptamana la alta, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Iar in județul Cluj au fost semnalate deja primele cazuri de gripa. Medicii avertizau recent ca sezonul gripal ar putea debuta…

- Așa arata unitațile de primiri urgențe din toate spitalele din țara. Numarul cazurilor de viroze a explodat, iar in multe unitați toate secțiile sunt pline. La Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala sunt zilnic aproximativ 400 de prezentari.„Avem o problema cu fetița, are 14 ani. Are o gastrita,…

- Profesorul Gheorghe Mencinicopschi a murit miercuri, 19 octombrie 2022, la ora 15:30. Si-a trait ultimele clipe din viata depinzand de aparate. Din luna martie a anului trecut, se pare ca profesorul Gheorghe Mencinicopschi nu mai avea... aer. Apropiatii spun ca boala a fost urmarea detentiei, profesorul…

- Un barbat din județul Alba a fost depistat cu antrax, acesta fiind internat imediat in spital pentru tratament. Medicii spun ca viața acestuia nu este in pericol și ca, cel mai probabil, ar fi contactat virusul de la animalele din gospodarie. ”Un barbat in varsta de 37 de ani din Alba este suspect de…