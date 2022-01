Stiri pe aceeasi tema

- In Ungaria au fost detectate primele cazuri de infectare simultana cu gripa si cu virusul SARS-CoV-2, o combinatie denumita „flurona”, creata din alaturarea cuvintelor „flue” (gripa in engleza) si corona, potrivit presei locale citata marti de Agerpres . Laboratorul privat Neumann Labs a identificat…

- Autoritatile din Ungaria anunta ca au fost detectate primele cazuri de infectare simultana cu gripa si cu coronavirusul SARS CoV 2, o combinatie denumita "flurona, creata din alaturarea cuvintelor "flu gripa in limba engleza si corona, potrivit presei locale.Laboratorul privat Neumann Labs a identificat…

- Doi tineri cu varste de sub 30 de ani din Ungaria s-au infectat simultan cu gripa si COVID, fiind primele cazuri de „Flurona” din aceasta tara, informeaza Agerpres , care preia EFE. Cazurile celor doi tineri au fost confirmate la laboratorul privat Neumann Labs, potrivit ziarului digital Nepszava. Ungaria…

- In Ungaria au fost detectate primele cazuri de infectare simultana cu gripa si cu coronavirusul SARS-CoV-2, o combinatie denumita „Flurona”, creata din alaturarea cuvintelor "flue" (gripa in engleza) si corona, potrivit presei locale.

- In Ungaria au fost detectate primele cazuri de infectare simultana cu gripa si cu coronavirusul SARS-CoV-2, o combinatie denumita "flurona", creata din alaturarea cuvintelor "flue" (gripa in engleza) si corona, potrivit presei locale citata marti de EFE. Laboratorul privat Neumann Labs a identificat…

- In Spania au fost inregistrate primele cazuri de ”flurona” sau ”Gripovid”, o combinație de COVID-19 și gripa.Directorul Serviciului Catalan de Sanatate (CatSalut), Gemma Craywinckel, a confirmat depistarea in Catalonia a dublei infecții cu coronavirus și gripa, cunoscuta sub numele de flurona.Medicul…

- Regiunea spaniola Catalonia a identificat mai multe cazuri de ''flurona'', adica infectarea simultana cu gripa si coronavirusul SARS-CoV-2, primele descoperite in Spania, dar acestea sunt putine si nu prezinta o evolutie mai severa decat infectarea doar cu coronavirus, relateaza luni agentia EFE. Desi…

- Roskomnadzor a informat ca cei doi pacienti au fost plasati sub observatie la sosirea lor in Rusia si au efectuat teste PCR, care au iesit pozitive, infectarile lor fiind cauzate de noua varianta Omicron.In total, zece persoane care s-au intors din Africa de Sud au fost testate pozitiv cu COVID-19,…