Stiri pe aceeasi tema

- Fara festivitațile tradiționale și cu masuri de protecție nemaiintalnite pana acum va incepe anul școlar 2020-2021. Liceul Petru Maior a anunțat masurile luate in contextul epidemiei de Covid-19 și a transmis mesaje atat pentru pentru elevi, cat și pentru parinți, cu informații privind orele și caile…

- "Avenor College si-a deschis portile pentru elevi pe 1 septembrie, cand la scoala s-a organizat in aer liber, Ceremonia de Deschidere, pe fiecare an de studiu in parte, cu flow-uri diferite pentru elevi, intrari si iesiri separate, triaj, si prezentarea actelor medicale care sa ateste ca fiecare elev…

- Alexandru Rafila,reprezentantul Romaniei la OMS, a spus ,marți, ca trebuie respectate regulile de igiena și protecție in școli pentru a evita apariția unor focare. Aceata a mai subliniat la Digi 24 ca reluarea unui nou timp de activitate dupa 6 luni de pauza vine și cu o creștere a numarului de cazuri…

- Coordonatorul DSP Bucuresti cere spitalelor sa spuna care este capacitatea maxima pentru izolarea copiilor in eventualitatea aparitiei unor cazuri de COVID-19 dupa inceperea anului scolarCoordonatorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti, Ionel Oprea, a cerut spitalelor sa comunice…

- Testarea RT-PCR de dinaintea primului meci oficial al sezonului a dezvaluit cele doua imbolnaviri cu coronavirus in randurile echipei targoviștene. Clubul targoviștean a luat masurile care se impun in acesta situație și așteapta deciziile Direcției de Sanatate Publica (DSP) Dambovița. Doua cazuri de…

- Județele cu cele mai multe cazuri de coroanvirus vor fi supuse restricțiilor decise de autoritați, incepand cu 1 august. Capitala este in acest moment cel mai mare focar de Covid-19 din Romania, cu 5.887.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Executivul are acum cadrul legislativ de impunere a carantinei și a izolarii, ca masuri de stopare a raspandirii virusului. Șeful statului susține ca este foarte trist ca astazi s-a ajuns la peste 1.000 de persoane infectate cu noul coronavirus, insa tristetea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a fost alertata despre epidemia de coronavirus de reprezentanta sa din China, nu de autoritatile locale, situatie care ar putea avea impact in privinta perceptiei asupra cooperarii Beijingului, informeaza cotidianul The Guardian.Organizatia Mondiala a…