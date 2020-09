Stiri pe aceeasi tema

- Școala a inceput in condiții normale la Colegiul Militar ”Mihai Viteazu” din Alba Iulia, chiar daca patru elevi ai unitații școlare au fost depistați pozitiv pentru noul coronavirus. Comandantul unitații, Marcel Domșa, contactat de alba24.ro, a adus o serie de precizari legate de situație. Potrivit…

- Patru elevi au fost confirmati cu COVID-19 la Colegiul National Militar Alba Iulia, existand posibilitatea ca unitatea de invatamant sa intre in scenariul rosu, anunta alba24.ro.Conform alba24.ro, este vorba despre trei elevi din doua clase a IX-a: unul din Alba Iulia, altul din Maramures…

- Ziarul Unirea Trei elevi ai Colegiului Național Militar Alba Iulia depistați pozitiv cu COVID-19. Ce masuri au fost luate Au fost confirmați pozitiv cu coronavirus trei elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Potrivi șefului IȘJ, Cornel Sandu, este vorba despre trei elevi depistați…

- Ziarul Unirea Gergely Kovacs, arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, confirmat pozitiv cu COVID-19. Este internat in spital pentru a fi tratat Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, Gergely Kovacs a fost internat in spital din motivul infectiei cu coronavirus, dupa ce in ultimele zile avea…

- Alți 532 de moldoveni au fost confirmați pozitiv cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 2 524 de teste, dintre care primar – 2 212 si repetat – 312. Astfel, bilanțul persoanelor bolnave de COVID-19 a ajuns la 37 740 in țara noastra.

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1248 de persoane. Din total, 1168 sunt adulți.

- "Sunt bine, nu am niciun simptom", a declarat fotbalistul, potrivit paginii de Facebook a CSA Steaua. Valentin Niculae este internat in Spitalul Matei Bals. Ceilalti jucatori si staful lui Daniel Oprita, care se afla in izolare, in cantonament, vor efectua, vineri, noi teste. Ultimele…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a anunțat, duminica dimineaca, ca atat el, cat și soția sa și copilul lor au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.Prefectul a precizat ca, deși el și soția a sunt asimptomatici, se vor interna la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.”In cursul serii de 4 iulie, am…