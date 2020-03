Stiri pe aceeasi tema

- DIrecția de Sanatate Publica Bacau informeaza ca la ora actuala exista 4 cazuri de persoane ținute in carantina, in locația secreta stabilita de autoritați. „Trei persoane au sosit ieri, iar una aseara. Cele trei cazuri venite mai devreme au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primul pacient cu coronavirus din sultanat a fost un localnic in varsta de 53 de ani, care s-a intors din capitala malaeziana Kuala Lumpur pe 3 martie și a inceput sa prezinte simptome patru zile mai tarziu, a declarat Ministerul Sanatații din Brunei. El a fost unul dintre cei 90 de cetateni care au…

- 1. Nu sunt persoane in carantina, iar 813 persoane sunt izolate la domiciliu in 93 de localitati din judet, fara simptomatologie specifica. 2. Nu sunt persoane din judetul Iasi confirmate cu coronavirus. 3. Pana in momentul de fata toate testele efectuate la persoane cu suspiciuni de infectie cu coronavirus…

- Pana astazi, 8 martie, la nivel național au fost confirmate 13 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Dintre cei 13 cetațeni care au contactat virusul, 4 sunt declarați vindecați și au fost externați. Starea…

- Portugalia a inregistrat, luni, primele doua cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a informat ministrul Sanatatii, Marta Temido, intr-o conferința de presa, potrivit MEDIAFAX.In primul caz este vorba de un barbat care a calatorit recent in Italia, cel de al doilea fiind un alt…

- Belarus si Noua Zeelanda au confirmat, vineri, primele cazuri de persoane infectate cu coronavirus, iar ambele tari spun ca bolnavii sunt persoane care au calatorit in Iran, scrie Mediafax.In Belarus, pacientul este un student iranian care a intrat in tara saptamana trecuta, din Azerbaidjan.…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Primele doua cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au fost confirmate in Marea Britanie, au informat vineri serviciile medicale britanice, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Pacienții, care fac parte din aceeași familie, sunt tratați de Serviciul Național al…