Primele cazuri de CORONAVIRUS din Bulgaria sunt atipice Autoritatile bulgare au anuntat primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus. Un barbat de 27 de ani si o femeie de 75 de ani, care insa nu au calatorit in strainatate si nici nu intrat in contact cu persoane care au... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Numarul de cazuri din Bulgaria a ajuns la patru, doi barbati din Plevna si doua femei din Gabrovo iesind pozitivi dupa o campanie extinsa de testare, a declarat Todor Kantardzhiev, seful Centrului National pentru Boli Infectioase si Parazite.

