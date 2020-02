Numarul total de decese in China continentala (cu exceptia Hong Kongului si Macao) a crescut la 2.744 de la declansarea epidemiei in tara, in decembrie, potrivit Comisiei nationale pentru sanatate.

In acelasi timp, in Europa, primul caz de imbolnavire cu coronavirus a fost confirmat in Norvegia, opersoana asimptomatica venita dintr-o zona din China in care s-au inregistrat cazuri de imbolnavire. Institutul National de Sanatate Publica din Norvegia a anuntat ca o persoana a fost depistata pozitiv la testul pentru coronavirus, fiind primul caz din aceasta tara. Persoana nu prezenta simptome,…