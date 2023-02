Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Marcel Boloș și directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, Valentin Ștefan, au efectuat o vizita de lucru la Oficiul Poștal Buftea, cu ocazia startului procesului de distribuție a cardurilor de energie finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman și prin…

- La data de 28 decembrie 2022, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.G.P.R., sunt puse in aplicare 153 autorizatii de perchezitie domiciliara, la domiciliile unor persoane, sedii sociale si puncte de lucru ale societatilor comerciale din Bucuresti si judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o serie de avertizari Cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, respectiv alerte de vant in zonele montane de pe raza a opt judete. Meteorologii au transmis ca pana la ora 9:00, se va semnala ceata, iar vizibilitatea va fi scazuta sub…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de aproape 190 milioane de lei pentru 66 de teatre, opere și filarmonici din Romania care funcționeaza in subordinea a 42 de unitați administrativ-teritoriale din 32 de județe – anunța ministrul Cseke Attila.…

- Suprafata totala afectata de seceta a ajuns la 1.057.207 hectare. 38 de judete au raportat culturi afectate de seceta, a anuntat luni Ministerul Agriculturii. Cele 38 de județe care au raportat culturi afectate de seceta sunt Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau,…