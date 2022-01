Stiri pe aceeasi tema

- Primele cantitati de Molnupiravir pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Primele cantitati de Molnupiravir dedicate tratarii celor diagnosticati cu COVID-19 vor ajunge la sfârsitul acestei saptamâni la directiile de sanatate publica din…

- Primele cantitati de Molnupiravir – medicament care se administreaza pacientilor infectati cu noul coronavirus, ‘cu risc crescut’, in centrele de evaluare sau in spitale – ar putea ajunge in tara la finalul saptamanii, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Alexandru…

- Molnupiravir, medicamentul inovativ produs de Merck, este primul antiviral realizat special pentru tratarea COVID-19 care va ajunge in Romania. Alexandru Rafila a anunțat in conferința de azi ca medicamentele vor ajunge cel mai probabil in Romania la sfarșitul acestei saptamani.„Lucrul pe care vi-l…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca a fost incheiat contractul pentru livrarea Molnupiravir, care poate fi administrat pacientilor cu risc crescut si simptomatici la COVID-19, primele cantitati din acest medicament urmand sa ajunga in Romania pana la finalul acestei saptamani.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca primele cantitati de Molnupiravir, medicament cu care sunt tratati pacientii infectati cu noul coronavirus, ar putea sa ajunga in tara pana la finalul lunii.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri, 7 ianuarie, ca aproape un sfert din pacientii COVID ar putea beneficia de tratamente antivirale tintite. Potrivit acestuia, primele cantitati de Molnupiravir, antiviral folosit in tratarea pacientilor COVID, ar putea sa ajunga in tara pana la…

- Acestea vor fi anuntate saptamana viitoare, in contextul in care ministrul Sanatatii nu exclude posibilitatea ca noua varianta sa fie prezenta deja in tara. Alexandru Rafila a subliniat ca va creste si capacitatea de testare pentru depistarea coronavirusului, prin dezvoltarea serviciilor in regim ambulatoriu.…

- Medicul și deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, vineri seara, la Digi24 , ca daca i s-ar propune funcția de ministru al Sanatații, ar accepta. Ministru intr-un eventual guvern PNL-PSD. „Nu exclud, in mod evident. Ramane sa vedem care va fi negociere politica, soluția și in cazul in care mi se…