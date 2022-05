Primele cabluri USB-C cu încărcare la 240W au apărut A devenit o normalitate sa vedem smartphone-uri care se incarca la 80W sau 120W si mai nou 150W. Asta inseamna ca mai nou poti sa iei incarcatorul de telefon cu tine in rucsac pentru a incarca un laptop de gaming. Acum au inceput sa apara si cabluri pe masura si pentru incarcarea rapida via USB-C. A trecut aproximativ un an de la anuntul USB Implementers Forum. Autoritatea a anuntat atunci un update al specificatiei USB Type-C care adauga suport pentru incarcare la 240W. Abia acum au inceput sa soseasca primele cabluri cu aceasta functionalitate. Tom’s Hardware a descoperit o companie numita Club30,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele sociale au aparut primele imagini care prezinta crucișatorul „Moscova” in flacari. Imaginile nu au fost pana in prezent confirmate de nicio autoritate de stat din Ucraina sau Rusia.

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionuț Stroe, a vorbit despre proiectul legii offshore, depus vineri la Parlament, și susține ca, potrivit estimarilor, primele gaze exploatate in Marea Neagra „ar putea ajunge pe țeava” in a doua parte a anului 2022. „Aici vorbim de o producție de circa un miliard…

- Pe fondul preocuparii majore pentru reducerea dependentei de gazul rusesc in toata Europa, in Romania se face un pas important pentru inceperea exploatarii gazelor atat din Marea Neagra, cat si de pe uscat, de la mare adancime.

- Concentrarea excesiva inregistrata pe piața RCA, in ultimii ani, incepe sa se reduca treptat, dupa falimentul companiei City Insurance S.A. Cel puțin șase din cele opt societați, autorizate sa vanda asigurari de raspundere civila obligatorie auto, au acumulat cote de piața considerabile in prima luna…

- Incarcarea coridorului de transport al gazelor naturale rusești prin Ucraina a fost marți la nivelul maxim al contractului pe termen lung (40 miliarde metri cubi pe an, sau 109 milioane metri cubi pe zi), relateaza agenția Interfax.

- Vești bune pentru fanii Ginei Pistol. Iubita lui Smiley revine la Antena 1, in curand. Frumoasa vedeta a publicat pe rețelele sociale cateva imagini de pe platourile de filmare, iar susținatorii sai sunt extrem de entuziasmați. Cum s-a filmat Gina Pistol alaturi de chef Florin Dumitrescu. Dovada ca…

- Inca un pas spre implementarea sistemului de taxare electronica in transportul public din Chișinau. Primele validatoare staționare au fost deja instalate in troleibuzele care circula pe ruta nr. 30, iar astazi urmeaza sa fie instalate validatoare in trei in autobuze de pe ruta nr. 37. Deocamdata, aceste…

- PC Garage anunța Vinerea de Gaming , o campanie speciala care are loc in fiecare vineri. In cadrul acesteia iubitorii de gaming și de tehnologie vor putea sa gaseasca reduceri importante la produsele si brandurile lor preferate. Vinerea de Gaming by PC Garage, presupune aplicarea unor reduceri importante…