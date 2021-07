Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a spus vineri liderilor europeni ca o retragere prematura a masurilor de stimulare ar putea deraia o relansare incipienta, transmite Bloomberg, citata de Agerpres."PIB-ul zonei euro îsi revine si va ajunge la nivelul de…

- Autoritatile germane vor analiza noi modalitati prin care sa controleze majorarea chiriilor, in conditiile in care Vonovia SE vrea sa revolutioneze piata imobiliara prin preluarea rivalului Deutsche Wohnen SE intr-o tranzactie de 19 miliarde de euro, a declarat marti ministrul german al Finantelor,…

- Autoritatile din Germania vor analiza noi modalitati prin care sa controleze majorarea prețului chiriilor, a declarat marti ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, pentru Bloomberg. Anunțul lui Scholz a venit în conditiile în care compania Vonovia SE vrea sa revolutioneze piata…

- Pe chat-urile WhastApp, in apelurile video sau audio, pe forumuri și pe grupurile de Facebook, uriașa comunitate a indienilor de peste granițe s-a ingrijorat, a purtat doliu sau s-a organizat pentru a da o mana de ajutor celor dragi aflați in țara, scrie New York Times . Mai intai a fost efortul de…

- Actiunile producatorilor de tigari au inregistrat scaderi semnificative dupa ce in presa au aparut zvonuri ca Guvernul american analizeaza o reglementare care ar reduce continutul de nicotina al tigarilor pana la un nivel care nu creeaza dependenta, transmite Bloomberg. Luni, capitalizarea…

- Guvernul federal german a aprobat marti inasprirea legislatiei nationale pentru limitarea raspandirii COVID-19. Masurile federale pot avea intaietate in fata celor adoptate la nivelul landurilor, transmit AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Politologul Alina Mungiu Pippidi se intreaba cine va plati oalele sparte, dupa ce Guvernul a geationat intreaga pandemie cu o serie de masuri haotice, masuri care au adus daune atat oamenilor, dar și economiei. ”Cine platește pentru lipsa unei carantine adecvate in București, unde toate terasele…