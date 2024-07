Stiri pe aceeasi tema

- Surse ale agenției Bloomberg au informat ca primul lot de avioane de lupta F-16 a ajuns in Ucraina. Sursele agenției au spus ca aliații occidentali au promis ca vor livra primele F-16 pana la sfarșitul lunii iulie și au respectat acest termen. Potrivit acestora, numarul de avioane este „mic”.

- Primele avioane de lupta F-16 urmeaza sa soseasca in Ucraina in urmatoarele saptamani, dar oficialii ucraineni și occidentali avertizeaza ca s-ar putea sa nu aiba un efect imediat asupra cursului razboiului, deoarece Rusia continua sa obțina caștiguri incet pe campul de lupta susține publicația americana…

- Cubanezii continua sa soseasca in Rusia pentru a se alatura forțelor armate care lupta impotriva Ucrainei, in ciuda incercarilor guvernului cubanez de a limita recrutarea, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Amintim ca Rusia recruteaza straini nu doar din Cuba, ci și din alte țari precum Nepal,…

- Primele avioane de lupta F-16 se indreapta din Olanda si Danemarca catre Ucraina, a anuntat secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken. „Acele avioane vor zbura pe cerul Ucrainei in aceasta vara pentru a se asigura ca Ucraina poate continua sa se apere eficient impotriva agresiunii ruse”, a spus Blinken.

- Primele avioane F-16 se indreapta spre Ucraina dupa luni de antrenament și negocieri, informeaza the Guardian. Liderii olandezi și danezi spun ca Ucraina va „deține avioane F-16 operaționale, in aceasta vara,” in timp ce Kievul cauta victorii pe campul de lupta. Primele avioane de lupta F-16 sunt in…

- Luptele din Ucraina au fost primul conflict global al noului razboi – razboi atat militar, cat și economic și pentru influența la nivel mondial. Doua alianțe uriașe se ciocnesc indirect pe campul de lupta din Europa. Bloomberg scrie ca razboiul din Ucraina a divizat lumea, o analiza pe care o redam…

- Kievul se asteapta sa primeasca primele sale avioane de lupta F-16 de la aliatii sai occidentali in iunie sau iulie, a declarat vineri o sursa militara ucraineana de rang inalt, relateaza Reuters.