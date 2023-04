Stiri pe aceeasi tema

- Primele din cele 44 de autobuze electrice cumparate pentru Timișoara, de Ministerul Dezvoltarii, cu fonduri europene, vor fi scoase pe traseu. Cele doua autobuze produse de firma Karsan (Turcia) vor circula pe linia 33.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o baraca improvizata, pe Calea Șagului, in oras. La sosirea echipelor de intervenție la locul evenimentului s-a constatat faptul ca incendiul se manifesta cu ardere generalizata la intreaga construcție…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca firma Solaris a livrat cel de-al 15-lea autobuz electric pentru transportul public din municipiul reședința de județ. Ion Lungu a spus ca in momentul de fața parcul auto al TPL Suceava este format din 62 de autobuze electrice, din care 40 de dimensiuni mari…

- In cursul dimineții de astazi, 24 februarie 2023, a fost semnat contractul pentru furnizarea celor 16 autobuze electrice care vor asigura transportul in comun din Municipiul Aiud. Contractul a fost semnat cu SC ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL, singurul ofertant prezent in cadrul licitației publice, are o…

- Capitala Culturala a Timișoarei are, de vineri, și o serie de timbre dedicate special momentului. La Sala Capitol, in prezența ministrului Culturii, Lucian Romașcanu și a primarului municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost lansata emisiunea de marci poștale dedicata titlului de Capitala Europeana…

- Intr-o transformare fara precedent in ultimii ani, dar și sub lupa primarului municipiului Targoviște! Astazi, edilul Cristian Stan a verificat condițiile oferite de transportul public local din municipiul „Temperatura constanta de aproximativ 21 de grade, curațenia, condițiile civilizate in general,…