Primele arestări în dosarul exploatării bătrânilor aflați în cămine de îngrijire din Ilfov Tribunalul București a dispus arestarea preventiva pentru patru persoane reținute in dosarul exploatarii sistematice a batranilor aflați in camine de ingrijire din Ilfov, alte 11-a au fost plasate in arest la domiciliu, iar șase inculpați sunt sub control judiciar, anunța Rador. Procurorii acuza ca persoane varstnice sau aflate in incapacitatea de a se ingriji singure au fost supuse la tratamente inumane ori degradante, munca forțata, lipsire de igiena, de medicație și de hrana suficienta sau adecvata. Sunt investigate și suspiciuni de fals și delapidare, cu un prejudiciu estimat la peste cinci… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Ies la suprafața noi dezvaluiri in cazul azilelor groazei din Ilfov. Victimele erau batute de angajați si lasate in conditii mizere, dupa cum reiese din stenogramele de la dosar. Mai mult, personalul le fura batranilor chiar și mancarea și hainele trimise de familii.

- Procurorii DIICOT au solicitat miercuri Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a 24 de persoane implicate in exploatarea batranilor cu dizabilitati din trei azile din localitatea Voluntari.

- DIICOT anunta, miercuri dimineata, ca 24 de persoane au fost retinute si doua plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile. „24... The post DIICOT a reținut 24 de inculpați in dosarul azilelor groazei din Ilfov. Ce rol avea consiliera Gabrielei Firea appeared…

