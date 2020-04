Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat OUG prin care sunt acordate zile libere pentru parinti si in timpul vacantelor scolare, pe perioada starii de urgenta. ”Parintii care isi supravegheaza la domiciliu copiii in varsta de pana la 12 ani dupa instituirea starii de urgenta vor beneficia de zile libere si in timpul vacantelor…

- Au inceput controalele in Timișoara, dupa intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, care interzice circulația, in afara motivelor intemeiate. Primele controale au avut loc la Timișoara astazi, in zona Punctelor Cardinale. The post Poliția și armata pe strazi! Controale in Timișoara pe timpul…

- Parlamentari social-democrați au inregistrat la Senat un proiect de „Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgența”. Propunerea legislativa prevede ca atat persoanele fizice cat și firmele sunt scutiți de la 1 martie 2020, in anumite condiții,…

- Intreprinderile mici și mijlocii beneficiaza, pe perioada starii de urgența, de de amanarea la plata pentru serviciile de utilitați - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum și de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii…

- Societatile comerciale care functioneaza in centrele comerciale de tip mall – cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor – vor suspenda contractele de inchiriere ale magazinelor pe intreaga durata a starii de urgenta, dar si contractele individuale de munca ale lucratorilor comerciali pe perioada…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a spus, luni seara, la Marius Tuca Show, ca in aceasta perioada, eliberarea rețetelor compensate s-ar putea face pentru o perioada mai lunga decat 30 de zile, pentru ca oamenii sa nu mai fie nevoiți sa mearga la medic, potrivit…

- Transparency International Romania lanseaza un apel public pentru respectarea legii in contextul starii de urgenta. Organizatia formuleaza mai multe solicitari in ceea ce priveste obligatiile presedintelui Romaniei, ale Parlamentului si ale Curtii de Conturi si Avocatului Poporului. Transparency…

- In conformitate cu anunțul public facut de Președintele Romaniei, urmeaza a se declara starea de urgența in baza prevederilor OUG nr.1/1999 aprobata prin Legea nr. 453/2004, așa cum a fost modificata și completata prin Legea nr. 164/2019, in contextul epidemiei COVID-19 Coronavirus. Amintim in context…