- Investitiile straine directe au crescut cu 21,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,378 miliarde euro, se arata in datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1.378 milioane de euro…

- Retailerul suedez a raportat, luna trecuta, cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani și acumularea unui stoc record de haine nevandute. Retailerul suedez Hennes & Mauritz (H&M), al doilea cel mai mare din lume, ar putea să taie dividendele, pentru prima dată din 1974, scrie…

- Primele doua luni ale acestui an arata ingrijorator. Romania are un deficit al contului curent cu 100 de milioane de euro mai mare, peste dublul celui de anul trecut. Investitiile straine au scazut cu 3%, iar datoria externa s-a majorat cu 1,5 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Nationala…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- Romania a inregistrat in luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobisnuit pentru primele luni ale anului cand se inregistra un surplus, iar ingrijoratoare sunt cresterile inregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenta sociala sau bunuri si servicii, a declarat, marti, Ionut Dumitru,…

- In cele trei luni pana la finele lunii februarie, primul trimestru al exercitiului fiscal al H&M, profitul operational a scazut cu 61% pana la 1,26 miliarde coroane suedeze, comparativ cu 3,21 miliarde coroane in perioada similara a anului trecut. Stocul de haine nevandute a crescut cu 7% in ultimul…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale…

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Exporturile au totalizat 1,861 miliarde euro, o valoare cu 2% mai mare fata de cea din…