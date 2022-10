Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni suceveni vor vota in ședința ordinara de luna aceasta aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetica a Spitalului Județean de Urgența "Sf. Ioan cel Nou" Suceava"in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Președintele Consiliului ...

