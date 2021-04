Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200.000 de dosare de pensie au fost evaluate pana in prezent, insa procesul de evaluare va dura un an si jumatate, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o dezbatere despre munca in pandemie. „Peste un an inca nu vom fi gata, dar va dau o veste buna:…

- Se schimba talonul de pensie. Ministrul Muncii a anuntat ca pensionarii care primesc pensiile pe card vor primi de acum inainte cupoane mov, in timp ce ceilalti vor primi cupoane rosii. „Din 15 martie am rezolvat o problema plimbata de ani de zile: talonul mov ajunge la pensionarii care primesc pensiile…

- Un an și jumatate este termenul estimat de ministrul Muncii, Raluca Turcan, pentru evaluarea a 5 milioane și jumatate de dosare de pensii. "Astfel se va revoluționa intregul sistem de pensii", spune Turcan.

Pensionarii nu au niciun motiv de bucurie, dupa ce Guvernul a anunțat ca pensiile nu vor fi majorate deloc in acest an, nici macar cu indicele de inflație, așa cum se obișnuia.

- „Pensiile aș vrea sa le scoatem din sfera politica. Majorarea de 40 la suta nu a fost pregatita și dorita la modul real. Romania nu și-ar putea permite acest efort bugetar.Era necesara o etapa de pregatire. Etapa aceasta a fost angajata prin lege in iunie 2019, cand era PSD la guvernare, și nu s-a facut…

