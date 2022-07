Planul „coridorul cerealelor”, care a fost pus in practica la inițiativa Turciei, a inceput sa funcționeze. In urma deschiderii Centrului Comun de Coordonare de la Istanbul, prima nava a fost incarcata in portul Odesa, scrie ediția in limba turca a CNN . Primele nave vor merge in țari africane care sunt in pericol de foamete, la inițiativa Turciei. Navele vor fi urmarite de drone și sateliți, din momentul in care pleaca din Odesa. Este vorba despre un convoi cu 16 vapoare care vor parasi toate odata portul. Prima oprire va fi Istanbul, iar in apele teritoriale turcești primul vapor e așteptat…